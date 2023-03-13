Романенко Алексей Прохоровъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Храмова Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Романенковъ Афонасий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Дарья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана