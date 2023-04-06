(Ахмадиева) Файруза Абубакировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ахмадиева) Файруза Абубакировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1906

Сын: Хуснулин Мансур Мазидулинович

Отец ребёнка: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович

Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1908

Сын: Хуснулин Сагит Мазидулинович

Отец ребёнка: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович

Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1910

Дочь: Хайрутдинова Фаузия кызы

Отец ребёнка: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович

Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1913

Сын: Хуснуллин Лукман Мазидулинович

Отец ребёнка: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович

Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Хуснулин Гади Мазидулинович

Отец ребёнка: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович

Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович

Смерть
1962
Тахтала, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)