(Ахмадиева) Файруза Абубакировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1906
Сын: Хуснулин Мансур Мазидулинович
Отец ребёнка: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович
Рождение ребёнка
09.11.1908
Сын: Хуснулин Сагит Мазидулинович
Отец ребёнка: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович
Рождение ребёнка
01.04.1910
Дочь: Хайрутдинова Фаузия кызы
Отец ребёнка: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович
Рождение ребёнка
21.07.1913
Сын: Хуснуллин Лукман Мазидулинович
Отец ребёнка: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович
Рождение ребёнка
01.02.1915
Сын: Хуснулин Гади Мазидулинович
Отец ребёнка: Гафиятуллин Мазидулла Хуснуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962