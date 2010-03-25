Луць (Дуткевич) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луць (Дуткевич) Дарія

Место рождения

Судовая Вишня, Львівська область

Дата рождения

25.09.1930

Дата смерти

25.03.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Судовая Вишня, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луцик Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луцик Иван Александрович

Рождение ребёнка
08.03.1959

Сын: Луцик Игорь Иванович

Отец ребёнка: Луцик Иван Александрович

Судовая Вишня, Львівська область
Смерть
25.03.2010
Судовая Вишня, Львівська область
Похороны
Неизвестно
Судовая Вишня, Львівська область

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