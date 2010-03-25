Луць (Дуткевич) Дарія
Место рождения
Дата рождения25.09.1930
Дата смерти25.03.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луцик Иван Александрович
Рождение ребёнка
08.03.1959
Сын: Луцик Игорь Иванович
Отец ребёнка: Луцик Иван Александрович
Смерть
25.03.2010
Похороны
Неизвестно