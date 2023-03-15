Jordan h. Trąby Stanisław Zdzisław — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиJordan h. Trąby Stanisław Zdzisław

Jordan h. Trąby Stanisław Zdzisław

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Hoffman Karol Aleksander

Мать: Hoffman Matylda