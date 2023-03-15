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Jordan h. Trąby Stanisław Zdzisław
Jordan h. Trąby Stanisław Zdzisław
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Пол
Мужской
Отец
Hoffman Karol Aleksander
1798 г.р.
Мать
Hoffman (Dunin-Wąsowicz H. Łabędź) Matylda
Около 1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Hoffman Karol Aleksander
Мать:
Hoffman Matylda
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