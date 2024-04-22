Пацьора Оксана ((Ксения)) Платоновна
Место рождения
Дата рождения21.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1911
Внебрачная. Платон Журба (предполагаемый отец), с которым Олимпиада поженится в мае 1912 ребенка не признал.
Крещение
21.01.1911 ст.
Восприемники: того же села казаки Павел Владимирович Палий и Анна Емельяновна Пациора.
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Горобец Ольга Игнатьевна
Отец ребёнка: Скакун Гнат Селиверстович (Сильвестрович)
Смерть
Неизвестно