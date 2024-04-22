Пацьора Оксана ((Ксения)) Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пацьора Оксана ((Ксения)) Платоновна

Место рождения

Лихолеты, Черкаська область

Дата рождения

21.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1911

Отец: не указан

Мать: Журба Олимпиада Даниловна

Лихолеты, Черкаська область
Внебрачная. Платон Журба (предполагаемый отец), с которым Олимпиада поженится в мае 1912 ребенка не признал.
Крещение
21.01.1911 ст.
Лихолеты, Черкаська область
Восприемники: того же села казаки Павел Владимирович Палий и Анна Емельяновна Пациора.
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Горобец Ольга Игнатьевна

Отец ребёнка: Скакун Гнат Селиверстович (Сильвестрович)

Лихолеты, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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