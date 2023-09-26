Ефимов Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Борис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1965

Отец: не указан

Мать: Петухова Маргарита Николаевна

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