Косма (Кузьма)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1837
Сын: Давид (Казмин)
Мать ребёнка: ?
Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Романова ? Пелагея (Кузьмина)
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно