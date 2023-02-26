Косма (Кузьма) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косма (Кузьма)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Давид (Казмин)

Мать ребёнка: ?

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Романова ? Пелагея (Кузьмина)

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1864

Сын: ? Космин

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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