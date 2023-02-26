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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Давид (Казмин)

Отец ребёнка: Косма (Кузьма)

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Романова ? Пелагея (Кузьмина)

Отец ребёнка: Косма (Кузьма)

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1864

Сын: ? Космин

Отец ребёнка: Косма (Кузьма)

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
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