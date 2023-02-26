Иван Федотов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.09.1848
Жена: Феврония Яковлева
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно