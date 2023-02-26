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Иван Федотов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1788 г.р.

Мать

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Федот

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.09.1848

Жена: Феврония Яковлева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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