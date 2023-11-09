Зинкевич Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Октябрина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинкевич Алейза
Смерть
Неизвестно