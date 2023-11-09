Зинкевич Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинкевич Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Октябрина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинкевич Алейза

Смерть
Неизвестно

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