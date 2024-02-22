Турунцева Клавдия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турунцева Клавдия Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1881

Дата смерти

07.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турунцев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
05.05.1911

Дочь: Корепанова (Турунцева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Турунцев Иван Ефимович

Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Турунцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Турунцев Иван Ефимович

Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.04.1923

Дочь: Сидорова (Турунцева) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Турунцев Иван Ефимович

Смерть
07.05.1975

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