Турунцева Клавдия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1881
Дата смерти07.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1911
Дочь: Корепанова (Турунцева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Турунцев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Турунцев Николай Иванович
Отец ребёнка: Турунцев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
05.04.1923
Дочь: Сидорова (Турунцева) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Турунцев Иван Ефимович
Смерть
07.05.1975