Овчинникова Евдокия Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Евдокия Филаретовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1948

Сын: Овчинников Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Григорий Андреевич

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