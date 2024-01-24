Овчинникова Евдокия Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1948
Сын: Овчинников Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Овчинников Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно