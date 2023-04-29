Степанченко Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанченко Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1985

Отец: Коньков Семён Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.01.1985

Дочь: Шакирова Олеся Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.01.2009

Дочь: Степанченко Виктория Константиновна

Отец ребёнка: Степанченко Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанченко Константин Михайлович