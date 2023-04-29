Степанченко Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1985
Отец: Коньков Семён Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1985
Дочь: Шакирова Олеся Семеновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.01.2009
Дочь: Степанченко Виктория Константиновна
Отец ребёнка: Степанченко Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно