Козлова Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Козлов Максим Иванов
Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов
Рождение ребёнка
04.07.1891
Сын: Козлов Михаил Иванов
Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов
Рождение ребёнка
03.08.1892
Сын: Козлов Максим мл.
Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Козлов Осип (Иосиф) Иванов
Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Козлов Иван Иванов
Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов
Рождение ребёнка
10.09.1908
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов
Рождение ребёнка
16.08.1911
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов
Рождение ребёнка
29.09.1914
Сын: Козлов Иван мл.
Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Иван Тихонов
Смерть
Неизвестно