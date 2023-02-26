Козлова Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Марфа Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Козлов Максим Иванов

Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов

Рождение ребёнка
04.07.1891

Сын: Козлов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.08.1892

Сын: Козлов Максим мл.

Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Козлов Осип (Иосиф) Иванов

Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Козлов Иван Иванов

Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.09.1908

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1911

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.09.1914

Сын: Козлов Иван мл.

Отец ребёнка: Козлов Иван Тихонов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Тихонов

Смерть
Неизвестно
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