Голубкова Дарья Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Голубков Зиновей Гаврилов
Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Голубкова Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Голубков Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Голубков Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Тюричева Домника Гавриловна
Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев
Рождение ребёнка
24.02.1867 ст.
Дочь: Голубкова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно