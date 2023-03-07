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Голубкова Дарья Егорова

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Голубков Зиновей Гаврилов

Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Голубкова Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Голубков Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Голубков Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Тюричева Домника Гавриловна

Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1867 ст.

Дочь: Голубкова Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Голубков Гавриил Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубков Гавриил Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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