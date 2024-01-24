Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Фон Рейтерн Гуилья
Фон Рейтерн Гуилья
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
2015
Пол
Женский
Отец
Фон Рейтерн Макс (Максим) Александрович
1900 г.р.
Мать
Фон Рейтерн Лучиана
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Фон Рейтерн Макс Александрович
Мать:
Фон Рейтерн Лучиана
Смерть
2015
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия