Шинкарёва Вероника Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШинкарёва Вероника Дмитриевна

Шинкарёва Вероника Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2022

Отец: Шинкарёв Дмитрий Андреевич

Мать: Гаврилина Юлия Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close