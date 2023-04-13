(Петухова) Стефанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петухова) Стефанида Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.1850

Дочь: Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Петухов Стефан Ефимов

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1851

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Петухов Стефан Ефимов

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно