(Петухова) Стефанида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1850
Дочь: Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Петухов Стефан Ефимов
Рождение ребёнка
25.11.1851
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Петухов Стефан Ефимов
Смерть
Неизвестно