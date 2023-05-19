Петухов Стефан Ефимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Ефим Сергеев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1850
Дочь: Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
25.11.1851
Дочь: Екатерина Стефанова
Мать ребёнка: Стефанида Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно