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Петухов Стефан Ефимов

Место рождения

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Ефим Сергеев

Мать: скрыто настройками приватности

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.06.1850

Дочь: Акилина Стефанова

Мать ребёнка: Стефанида Васильева

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1851

Дочь: Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Стефанида Васильева

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно