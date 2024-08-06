Ширяева Агрипина Семеновна
Место рождения
Дата рождения11.06.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1836 ст.
Отец: Семен Иванович
Мать: Ефимия Матвеевна
Бракосочетание
28.10.1856 ст.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ширяева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ширяев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Сын: Ширяев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Ширяев Алексей Егорович
Смерть
Неизвестно