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Ширяева Агрипина Семеновна

Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

11.06.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1836 ст.

Отец: Семен Иванович

Мать: Ефимия Матвеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
28.10.1856 ст.

Муж: Ширяев Алексей Егорович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ширяева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Ширяев Алексей Егорович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Ширяев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Ширяев Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно

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