Самохвалов (Samokhvalov) Ростислав Александрович (Rostislav Aleksandrovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалов (Samokhvalov) Ростислав Александрович (Rostislav Aleksandrovich)

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Место рождения

г. Москва, церковь Пименовская в Старых Воротниках

Дата рождения

11.12.1914

Дата смерти

23.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1914

Отец: Самохвалов Александр Иванович

Мать: Самохвалова (Смирнова) Глафира (Галина) Георгиевна

Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохвалова Мария Ивановна

Крещение
16.12.1914
Рождение ребёнка
Около 24.09.1939

Сын: Самохвалов Дмитрий Ростиславович

Мать ребёнка: Самохвалова Мария Ивановна

Место жительства
До 23.09.1941
Смерть
23.09.1941
Похороны
Неизвестно

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