Самохвалов (Samokhvalov) Ростислав Александрович (Rostislav Aleksandrovich)
Место рожденияг. Москва, церковь Пименовская в Старых Воротниках
Дата рождения11.12.1914
Дата смерти23.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1914
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
16.12.1914
Рождение ребёнка
Около 24.09.1939
Сын: Самохвалов Дмитрий Ростиславович
Мать ребёнка: Самохвалова Мария Ивановна
Место жительства
До 23.09.1941
Смерть
23.09.1941
Похороны
Неизвестно