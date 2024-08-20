Самохвалова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 24.09.1939
Сын: Самохвалов Дмитрий Ростиславович
Отец ребёнка: Самохвалов (Samokhvalov) Ростислав Александрович (Rostislav Aleksandrovich)
Смерть
1990
Похороны
Неизвестно