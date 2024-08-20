Самохвалова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохвалов (Samokhvalov) Ростислав Александрович (Rostislav Aleksandrovich)

Рождение ребёнка
Около 24.09.1939

Сын: Самохвалов Дмитрий Ростиславович

Отец ребёнка: Самохвалов (Samokhvalov) Ростислав Александрович (Rostislav Aleksandrovich)

Смерть
1990
Похороны
Неизвестно

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