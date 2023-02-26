Кончев Герасим Александрович
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, Антопьевский с/с, д. Новоселки
Дата рождения1908
Дата смерти28.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Кончев Александр
Мать: ?
Калужская обл., Бабынинский р-н, Антопьевский с/с, д. Новоселки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кончева Анна Дмитриевна
Смерть
28.11.1941
Причина смерти: На войне пропал без вести