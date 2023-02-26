Кончев Герасим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончев Герасим Александрович

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Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, Антопьевский с/с, д. Новоселки

Дата рождения

1908

Дата смерти

28.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кончев Александр

Мать: ?

Калужская обл., Бабынинский р-н, Антопьевский с/с, д. Новоселки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кончева Анна Дмитриевна

Смерть
28.11.1941
Причина смерти: На войне пропал без вести
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