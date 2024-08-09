Ксения Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Власова
Отец ребёнка: Влас Петров
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Влас Петров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Филип Власов
Отец ребёнка: Влас Петров
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно