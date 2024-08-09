Ксения Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Самсонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Власова

Отец ребёнка: Влас Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влас Петров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Филип Власов

Отец ребёнка: Влас Петров

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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