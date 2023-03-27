Смирнов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Смирнов Василий

Мать: Смирнова Евгения

Смерть
Неизвестно