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Смирнов Василий
Смирнов Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Василий
1825 г.р.
Мать
Смирнова Евгения
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Смирнов Василий
Мать:
Смирнова Евгения
Смерть
Неизвестно
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