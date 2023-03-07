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Кощеева Екатерина Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

19.02.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кощеев Агафон Клементов

Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров

Рождение ребёнка
28.09.1858 ст.

Дочь: Устиния Клементова

Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1860 ст.

Сын: Кощеев Василий Климентов

Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1861 ст.

Дочь: Кощеева Параскева Клементова

Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1864 ст.

Сын: Кощеев Василий Климентов

Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1865 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1865 ст.

Сын: Кощеев Петр Климентов

Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Климент Петров

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.02.1897 ст.
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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