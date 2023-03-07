Кощеева Екатерина Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти19.02.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров
Рождение ребёнка
28.09.1858 ст.
Дочь: Устиния Клементова
Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров
Рождение ребёнка
24.01.1860 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров
Рождение ребёнка
23.10.1861 ст.
Дочь: Кощеева Параскева Клементова
Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров
Рождение ребёнка
18.03.1864 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров
Рождение ребёнка
19.12.1865 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров
Рождение ребёнка
19.12.1865 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1897 ст.