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Кощеев Василий Климентов

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.03.1864 ст.

Дата смерти

10.01.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
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Место
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Рождение
18.03.1864 ст.

Отец: Кощеев Климент Петров

Мать: Кощеева Екатерина Фомина

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение 18.03.1864 , крещение 22.03 Имя новорожденного Василий дер. Ерёхинская крестьянин Климент Петров Кощеев и законная жена Екатерина Фомина оба православные Восприемник (ца) той же деревни крес... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.01.1865 ст.
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от родилиза | 10.01.1865 дер. Ерёхинская крестьянин Климентий Петров Кощеев сын Василий в 9 мес от родимза
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