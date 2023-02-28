Кощеев Василий Климентов
Место рождения
Дата рождения18.03.1864 ст.
Дата смерти10.01.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1864 ст.
Отец: Кощеев Климент Петров
Мать: Кощеева Екатерина Фомина
Рождение 18.03.1864 , крещение 22.03 Имя новорожденного Василий дер. Ерёхинская крестьянин Климент Петров Кощеев и законная жена Екатерина Фомина оба православные Восприемник (ца) той же деревни крес... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.1865 ст.
Причина смерти: от родилиза | 10.01.1865 дер. Ерёхинская крестьянин Климентий Петров Кощеев сын Василий в 9 мес от родимза