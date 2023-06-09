Ситдикова (Гайнуллина) Васфикамал Хабибулловна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Гайнуллин Хабибулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1939
Дочь: Шакурова Гульнур Бариевна
Отец ребёнка: Ситдиков Бари
Имянаречение
Неизвестно
Верхние Верези, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно