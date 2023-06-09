Ситдикова (Гайнуллина) Васфикамал Хабибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситдикова (Гайнуллина) Васфикамал Хабибулловна

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Место рождения

Большие Берези, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Гайнуллин Хабибулла

Мать: не указана

Большие Берези, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1939

Дочь: Шакурова Гульнур Бариевна

Отец ребёнка: Ситдиков Бари

Имянаречение
Неизвестно
Верхние Верези, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно