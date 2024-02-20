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Пругло Семен Николаевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Пругло Николай Иосифович

Мать: ?

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
26.10.1883

Жена: Пругло Гликерия Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
12.08.1884

Дочь: Васса Семеновна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
26.09.1886

Сын: Пругло Иван Семенович

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.05.1893

Дочь: Гликерия Семеновна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Шкода Мария Семеновна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
05.11.1900

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
24.02.1905

Сын: Пругло Михаил Семенович

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
04.05.1907

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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