Пругло Семен Николаевич
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1854
Отец: Пругло Николай Иосифович
Мать: ?
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
26.10.1883
Жена: Пругло Гликерия Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
12.08.1884
Дочь: Васса Семеновна
Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
26.09.1886
Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
08.05.1893
Дочь: Гликерия Семеновна
Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Шкода Мария Семеновна
Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
05.11.1900
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
24.02.1905
Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
04.05.1907
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
Неизвестно