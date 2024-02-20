Шкода (Пругло) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода (Пругло) Мария Семеновна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Пругло Семен Николаевич

Мать: Пругло Гликерия Петровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
02.02.1914

Муж: Шкода Прокофий Власиевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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