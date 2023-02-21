Ильиных (Ильиных) Евфимия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных (Ильиных) Евфимия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1897

Дочь: Евгения Агафонимовна

Отец ребёнка: Ильиных Агафоним Константинович

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Агафоним Константинович

Смерть
Неизвестно
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