Банщиков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанщиков Александр

Банщиков Александр

avatar

Место рождения

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

12.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1945

Отец: Банщиков Мирон

Мать: Бубнова Ксения

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.04.1973

Сын: Банщиков Дмитрий

Мать ребёнка: Банщикова Нина

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Марина

Мать ребёнка: Банщикова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банщикова Нина

Место жительства
Неизвестно