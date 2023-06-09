Банщиков Александр
Место рождения
Дата рождения12.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1945
Отец: Банщиков Мирон
Мать: Бубнова Ксения
Рождение ребёнка
26.04.1973
Сын: Банщиков Дмитрий
Мать ребёнка: Банщикова Нина
Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Марина
Мать ребёнка: Банщикова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банщикова Нина
Место жительства
Неизвестно