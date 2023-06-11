Мисюркеева (Аранзина) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюркеева (Аранзина) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1949

Отец: Аранзин Николай Александрович

Мать: Аранзина Лидия Кузьминична

Рождение ребёнка
30.10.1973

Сын: Мисюркеев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Мисюркеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1975

Сын: Мисюркеев Евгенийй Михайлович

Отец ребёнка: Мисюркеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1978

Дочь: Демочко Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Мисюркеев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисюркеев Михаил Иванович