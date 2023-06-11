Мисюркеева (Аранзина) Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1949
Рождение ребёнка
30.10.1973
Сын: Мисюркеев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Мисюркеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1975
Сын: Мисюркеев Евгенийй Михайлович
Отец ребёнка: Мисюркеев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1978
Дочь: Демочко Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Мисюркеев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно