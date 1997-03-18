Веретенников Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.12.1927
Дата смерти18.03.1997
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1927
Отец: Веретенников Николай
Мать: Веретенникова Татьяна
Рождение ребёнка
03.02.1954
Сын: Веретенников Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Веретенникова (Ржевская) Нина Алексеевна
Северо-Задонск, Тульская область, РСФСР
Смерть
18.03.1997
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край