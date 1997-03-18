Веретенников Алексей Николаевич 07.12.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Веретенников Алексей Николаевич

Место рождения

Митрофановка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.12.1927

Дата смерти

18.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1927

Отец: Веретенников Николай

Мать: Веретенникова Татьяна

Митрофановка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1954

Сын: Веретенников Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Веретенникова (Ржевская) Нина Алексеевна

Северо-Задонск, Тульская область, РСФСР
Смерть
18.03.1997
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

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