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Кармановъ Ларіонъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1873

Отец: Кармановъ Иванъ

Мать: Карманова Прасковья Андреева