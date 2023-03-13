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Кармановъ Ларіонъ
Кармановъ Ларіонъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.03.1873
Пол
Мужской
Отец
Кармановъ Иванъ
1845 г.р.
Мать
Карманова Прасковья Андреева
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
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Рождение
25.03.1873
Отец:
Кармановъ Иванъ
Мать:
Карманова Прасковья Андреева
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