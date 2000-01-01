Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1957

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1937 г.р.

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1957

Отец: ?

Мать: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: не указан

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