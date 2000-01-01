Шакиров Мунир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Закира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лениза
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльвира
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакиров Ильгам
Мать ребёнка: не указана