Швецов Яков Власов
Место рождения
Дата рождения27.09.1856
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1856
Отец: Влас Иванов
Мать: Домна Авксентьева
Бракосочетание
10.02.1875
Жена: Швецова Васса Иосифова
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Швецова Васса Иосифова
Рождение ребёнка
10.08.1883
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Швецова Васса Иосифова
Рождение ребёнка
01.07.1886
Мать ребёнка: Швецова Васса Иосифова
Рождение ребёнка
26.05.1892
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Швецова Васса Иосифова
Смерть
Около 1916