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Швецов Яков Власов

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

27.09.1856

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1856

Отец: Влас Иванов

Мать: Домна Авксентьева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1875

Жена: Швецова Васса Иосифова

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Швецов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Швецова Васса Иосифова

Рождение ребёнка
10.08.1883

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Швецова Васса Иосифова

Рождение ребёнка
01.07.1886

Сын: Швецов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Швецова Васса Иосифова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1892

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Швецова Васса Иосифова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Смерть
Около 1916