Бузмаков Федор Кондратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузмаков Федор Кондратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузмаков Кондрат Аксентиев

Мать: не указана

Место жительства
1910
ГАСО ф6 о17 4-5 марта 1910г Алексий Дерени Пантиной крестьянин Антоний Аксентиев Бузмаков и законная его жена Евдокия Александрова, оба православные Восприемники: Антонию племянник Федор Кондратов Буз... Показать все
Смерть
Неизвестно