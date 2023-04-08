Бузмаков Федор Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бузмаков Кондрат Аксентиев
Мать: не указана
Место жительства
1910
ГАСО ф6 о17 4-5 марта 1910г Алексий Дерени Пантиной крестьянин Антоний Аксентиев Бузмаков и законная его жена Евдокия Александрова, оба православные Восприемники: Антонию племянник Федор Кондратов Буз... Показать все
Смерть
Неизвестно