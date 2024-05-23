Зиганшин Мухаммадша Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зиганшин Мухаммадша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1924

Дочь: Эшниязова (Зиганшина) Сагида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1932

Сын: Зиганшин Гадельша Мухаммадша углы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1935

Сын: Зиганшин Файруша Мухамадша углы

Мать ребёнка: не указана

Старогумирово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1966

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