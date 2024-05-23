Зиганшин Мухаммадша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1924
Дочь: Эшниязова (Зиганшина) Сагида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1932
Сын: Зиганшин Гадельша Мухаммадша углы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1935
Сын: Зиганшин Файруша Мухамадша углы
Мать ребёнка: не указана
Старогумирово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1966