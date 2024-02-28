Чугунова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1999

Сын: Чугунов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
29.12.2009

Дочь: Чугунова Полина Викторовна

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
25.06.2012

Дочь: Чугунова Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
27.06.2015

Дочь: Чугунова Ксения Викторовна

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Виктор Николаевич

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