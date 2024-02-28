Чугунова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1999
Сын: Чугунов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
29.12.2009
Дочь: Чугунова Полина Викторовна
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
25.06.2012
Дочь: Чугунова Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
27.06.2015
Дочь: Чугунова Ксения Викторовна
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно