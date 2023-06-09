Богатова (Мамыкина) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогатова (Мамыкина) Стефанида

Богатова (Мамыкина) Стефанида

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.11.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1851

Отец: Мамыкинъ Аѳанасій

Мать: Мамыкина Варвара

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Гладкова Марія

Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Миногина Чернышева Евлампія

Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій

Рождение ребёнка
1875

Сын: Богатовъ Иванъ

Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Богатовъ Авдей

Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Богатовъ Федоръ

Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Богатовъ Федоръ

Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Богатова Ѳекла

Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область