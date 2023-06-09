Богатова (Мамыкина) Стефанида
Место рождения
Дата рождения07.11.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1851
Отец: Мамыкинъ Аѳанасій
Мать: Мамыкина Варвара
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Гладкова Марія
Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Миногина Чернышева Евлампія
Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій
Рождение ребёнка
1875
Сын: Богатовъ Иванъ
Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій
Рождение ребёнка
1883
Сын: Богатовъ Авдей
Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій
Рождение ребёнка
1886
Сын: Богатовъ Федоръ
Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій
Рождение ребёнка
1890
Сын: Богатовъ Федоръ
Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Богатова Ѳекла
Отец ребёнка: Богатовъ Харлампій