Мейер Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения01.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889
Отец: Мейер Томас Андреевич
Бракосочетание
29.06.1921
Рождение ребёнка
13.11.1924
Дочь: (Мейер) Элза Ивановна
Мать ребёнка: Мейер (Раппу) Анна-Мария Павловна
Рождение ребёнка
25.02.1926
Дочь: (Мейер) Хелга-Мартта Ивановна
Мать ребёнка: Мейер (Раппу) Анна-Мария Павловна
Смерть
Неизвестно