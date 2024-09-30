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Мейер Иван Фомич

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889

Отец: Мейер Томас Андреевич

Мать: Мейер (Мейер) Анна Петровна

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.06.1921

Жена: Мейер (Раппу) Анна-Мария Павловна

Рождение ребёнка
13.11.1924

Дочь: (Мейер) Элза Ивановна

Мать ребёнка: Мейер (Раппу) Анна-Мария Павловна

Рождение ребёнка
25.02.1926

Дочь: (Мейер) Хелга-Мартта Ивановна

Мать ребёнка: Мейер (Раппу) Анна-Мария Павловна

Смерть
Неизвестно

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