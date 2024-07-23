Гордобаева (Бондаренко) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордобаева (Бондаренко) Елена Степановна

Место рождения

Черногорка Хакасия, Красноярского края

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Бондаренко Степан

Мать: Анна Игнатьевна

Черногорка Хакасия, Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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