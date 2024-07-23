Гордобаева (Бондаренко) Елена Степановна
Место рожденияЧерногорка Хакасия, Красноярского края
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Бондаренко Степан
Мать: Анна Игнатьевна
Черногорка Хакасия, Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия