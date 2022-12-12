Колот Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1933

Дата смерти

19.07.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Колот Павел Витальевич

Отец ребёнка: Колот Виталий Захарович

Рождение ребёнка
05.10.1959

Сын: Колот Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Колот Виталий Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Виталий Захарович

Смерть
19.07.1992
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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