Колот Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1933
Дата смерти19.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Колот Виталий Захарович
Рождение ребёнка
05.10.1959
Сын: Колот Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Колот Виталий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1992
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край