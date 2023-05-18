Ловчикова (Образцова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1887
Рождение ребёнка
23.12.1887
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Ловчиков Семён Леонтиевич
Берлин, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.12.1889
Сын: Ловчиков Даниил Семёнович
Отец ребёнка: Ловчиков Семён Леонтиевич
Смерть
Неизвестно