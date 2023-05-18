Ловчикова (Образцова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Образцова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1887

Муж: Ловчиков Семён Леонтиевич

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.12.1887

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Ловчиков Семён Леонтиевич

Берлин, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.12.1889

Сын: Ловчиков Даниил Семёнович

Отец ребёнка: Ловчиков Семён Леонтиевич

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно