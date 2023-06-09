Ситникова (Гордеева) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Гордеева) Маремьяна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.02.1816

Дата смерти

09.12.1899

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1816

Отец: Гордеевъ(прием.) Петръ

Мать: Гордеева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1840

Муж: Ситниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
12.06.1840

Сын: Ситниковъ Тихонъ

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1841

Сын: Ситниковъ Петръ

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1843

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1844

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1847

Сын: Ситниковъ Василий

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1849

Сын: Ситниковъ Григорий

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1850

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1852

Сын: Ситниковъ Александръ

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1852

Сын: Ситниковъ Григорий

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1855

Дочь: Латышева Любовь

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1858

Дочь: Сударчикова Матрена

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1860

Дочь: Серкова Александра

Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.12.1899
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ слабости сердца