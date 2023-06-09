Ситникова (Гордеева) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения12.02.1816
Дата смерти09.12.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1816
Отец: Гордеевъ(прием.) Петръ
Мать: Гордеева Наталья
Бракосочетание
21.01.1840
Муж: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.06.1840
Сын: Ситниковъ Тихонъ
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.12.1841
Сын: Ситниковъ Петръ
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.09.1843
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.12.1844
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.04.1847
Сын: Ситниковъ Василий
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.01.1849
Сын: Ситниковъ Григорий
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.10.1850
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.11.1852
Сын: Ситниковъ Александръ
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.11.1852
Сын: Ситниковъ Григорий
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.09.1855
Дочь: Латышева Любовь
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.03.1858
Дочь: Сударчикова Матрена
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.04.1860
Дочь: Серкова Александра
Отец ребёнка: Ситниковъ Иванъ
Смерть
09.12.1899
Причина смерти: отъ слабости сердца