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Хайруллина Марьям
Хайруллина Марьям
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Альтапов Абдулхак
1899 г.р.
Мать
Альтапова (Хайруллина) Ркия
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Альтапов Абдулхак
Мать:
Альтапова Ркия
Смерть
Неизвестно
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