Хайруллина Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина Марьям

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Альтапов Абдулхак

Мать: Альтапова Ркия

Смерть
Неизвестно
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