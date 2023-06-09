Попова Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Мария Ильинична

Попова Мария Ильинична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1908

Сын: Попов Федор Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.01.1909

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.10.1910

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.06.1913

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.04.1915

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно