Попова Мария Ильинична
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1908
Сын: Попов Федор Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.01.1909
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.10.1910
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.06.1913
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.04.1915
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно