Лазарева Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева Матрена Ивановна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лазарев - Булычев (однодворец) Никанор Кузьмич

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Кузьма Михайлович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев - Булычев (однодворец) Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Кузьма Михайлович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев (однодворец) Кузьма Михайлович

Смерть
Неизвестно
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