Лазарева Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лазарев - Булычев (однодворец) Никанор Кузьмич
Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев - Булычев (однодворец) Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Кузьма Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно